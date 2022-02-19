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Политика19 февраля 2022 14:42

В Донецке поступила информация о минировании двух отелей и четырех жилых комплексов

Об этом сообщил глава администрации столицы Алексей Кулемзин
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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На место вызова выехали сотрудники МЧС для проверки наличия взрывчатых веществ

На место вызова выехали сотрудники МЧС для проверки наличия взрывчатых веществ

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Сегодня, 19 февраля, поступила анонимная информация о минировании зданий в Киевском районе Донецка. Об этом сообщил на своей странице в соцсети глава администрации столицы Алексей Кулемзин.

- Поступила анонимная информация о минировании зданий в Киевском районе: проспект Титова,15 (отель «Шахтар Плаза»), улица Артема,142а (отель «Доминик»), жилые комплексы: «Замковый», «Панорамный», «Европейский», «Евроград», - рассказал Кулемзин.

На место вызова выехали спецслужбы для проверки наличия взрывчатых веществ.

Напомним, что в Донецке и других городах ДНР в последнее время регулярно «минируют» здания. Практически все сообщения оказываются ложными. Уже доказано, что этим занимаются украинские спецслужбы, чтобы посеять панику среди дончан и отвлечь силы правопорядка от выполнения своих основных задач в условиях военной угрозы.

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