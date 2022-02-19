В ЛНР объявили общую мобилизацию

В Республике создадут комиссии по первоначальной постановке граждан на воинский учет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Луганской Народной объявили общую мобилизацию. С таким заявлением выступил Глава ЛНР Леонид Пасечник.

Леонид Пасечник выступил с заявлением. Фото: пресс-служба Главы ЛНР

Он отметил, что в последние несколько дней ситуация на линии соприкосновения в Донбассе сильно обострилась. ВСУ продолжают обстреливать Республику и наращивать свои силы вдоль всей линии фронта.

В такой критической ситуации Глава ЛНР поручил организовать эвакуацию жителей на территорию Российской Федерации. Народная милиция Республики и правоохранительные органы по его указанию переведены на усиленный режим службы.

- Наша общая задача и главная цель - любой ценой защитить родную землю и не допустить массовой гибели мирного населения, как это было в 2014 году, - заявил Леонид Пасечник.

Кроме того, было объявлено о всеобщей мобилизации мужчин.

- Призываю всех земляков, находящихся в запасе и способных держать в руках оружие, прибыть в военные комиссариаты и встать на защиту Отечества, выполнив конституционный долг для нашей Родины! - сказал Лидер Республики.

Напомним, своим указом Глава ЛНР установил запрет на выезд за пределы Республики мужчин призывного возраста.

- Запретить выезд за пределы территории Луганской Народной Республики гражданам мужского пола возрастом от 18 до 55 лет, - сказано в тексте документа.

Ранее сообщалось, что в Луганской Народной Республике создадут комиссии по первоначальной постановке граждан на воинский учет. Это поручение также дал Леонид Пасечник.

Комиссиям полагается провести мероприятия по первоначальной постановке на воинский учет граждан 2005 года рождения с 1 января по 31 марта, а также граждан старших возрастов не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете в отделах военного комиссариата, с 1 января по 31 декабря.

Руководителям госорганов, а также предприятий, учреждений и организаций (независимо от их форм собственности) предписано обеспечить выполнение мероприятий, связанной с подготовкой и проведением первоначальной постановки граждан на воинский учет.

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