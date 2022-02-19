В ДНР открыт 191 пункт эвакуации жителей в Россию

Пункты эвакуации работают круглосуточно Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Сто девяносто один пункт эвакуации в Россию открыт в ДНР. Об этом сегодня сообщил Глава ДНР Денис Пушилин.

- В ДНР 191 пункт эвакуации оказывает круглосуточную помощь гражданам Республики, принявшим решение на временный выезд в Российскую Федерацию. Успокоил выезжающих, что, как только все закончится, мы так же системно всех вернем домой. Постараемся, чтобы это произошло как можно быстрее. А сейчас главная задача — безопасность наших детей, женщин и людей пожилого возраста», – сказал он в ходе посещения одного из сборных эвакуационных пунктов.

Напомним, сегодня Пушилин посетил пункты эвакуации населения в Ворошиловском и Куйбышевском районах Донецка и пообщался с жителями.

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