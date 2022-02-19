В ЛНР эвакуировали из прифронтовых больниц более 150 тяжелых больных

Медики вывезли из прифронтовых районов более 150 пациентов, находящихся в тяжелом состоянии Фото: Артем КИЛЬКИН

В Луганской Народной Республике эвакуировали из прифронтовых больниц более 150 тяжелобольных пациентов. Об этом сообщила министр здравоохранения Республики Наталия Пащенко.

Она уточнила, что эвакуацию больных провели в медучреждениях Славяносербска, Кировска и Первомайска.

- Министерством здравоохранения завершена эвакуация тяжелых пациентов из трех учреждений здравоохранения. Нашими силами эвакуировано более 150 пациентов в тяжелом состоянии, - заявила она.

Напомним, в связи с эвакуацией населения Республики из-за эскалации конфликта в Донбассе медики ЛНР развернули мобильные пункты оказания медицинской помощи на пунктах пропуска на границе с РФ.

- Развернуты мобильные пункты оказания медицинской помощи. Утвержден план эвакуации лечебных учреждений. Мероприятия будут проводиться с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических норм, - сообщили в ведомстве.

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