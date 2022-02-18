В ЛНР развернули пункты оказания медпомощи на пунктах пропуска с Россией

В ЛНР утвержден план эвакуации лечебных учреждений. Фото: МЧС ЛНР

Министерство здравоохранения ЛНР в связи с эвакуацией населения Республики из-за эскалации обстановки на линии соприкосновения развернуло мобильные пункты оказания медицинской помощи на пунктах пропуска на границе с РФ. Об этом сообщили в ведомстве.

- Развернуты мобильные пункты оказания медицинской помощи. Утвержден план эвакуации лечебных учреждений. Мероприятия будут проводиться с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических норм, - говорится в сообщении.

Ранее Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил о том, что ВСУ планируют осуществить прорыв вглубь территории Республики. В связи с этим он призвал жителей Республики в кратчайшие сроки выехать на территорию Российской Федерации, а также поручил руководителям территорий Республики обеспечить организованную эвакуацию населения.

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