Парламент ДНР утвердил проведение мобилизации в Республике

В ДНР утвердили проведение мобилизации в Республике. Фото: ДАН

Сегодня, 19 февраля, депутаты Народного Совета ДНР на чрезвычайном внеочередном пленарном заседании приняли постановление о всеобщей мобилизации в Республике, передает Донецкое агентство новостей.

Документ представила председатель комитета Народного Совета по этике, регламенту и организации работы Народного Совета Наталья Пшеничная.

- В связи с непосредственной угрозой агрессии против ДНР со стороны ВСУ постановляю объявить и провести мобилизацию на всей территории Республики, осуществить призыв граждан, пребывающих в запасе. Правительству ДНР обеспечить финансирование мероприятий по мобилизации, - отметила Наталья Пшеничная.

За документ проголосовали единогласно 88 депутатов, присутствующих на заседании. Ранее указ о всеобщей мобилизации подписал Глава ДНР Денис Пушилин - он вступает в силу с момента утверждения Народным Советом, то есть с сегодняшнего дня.

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