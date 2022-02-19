Глава ДНР подписал указ о всеобщей мобилизации

Глава ДНР подписал приказ о всеобщей мобилизации. ФОоо: сайт Главы ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации.

- Призываю земляков, пребывающих в запасе, прибыть в военные комиссариаты. Сегодня мною подписан указ о всеобщей мобилизации. Обращаюсь ко всем мужчинам Республики, способным держать в руках оружие, встать на защиту своих семей, своих детей, жен, матерей. Совместными усилиями мы добьемся желанной и необходимой нам всем победы. Мы защитим Донбасс и всех русских людей, - заявил Денис Пушилин.

Украинские боевики обстреливают Зайцево, Гольмовский, Горловку, Веселое, поселок шахты «Трудовская», Старомихайловку, Еленовку, Сигнальное, Октябрь, Петровское, Новоласпу, Коминтерново, Саханку…

По ДНР бьют минометами, гранатометами, противотанковыми ракетными комплексами, крупнокалиберными пулеметами, стрелковым оружием, ствольной артиллерией; стреляют из танков.

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