В Донбассе украинские боевики нанесли новые удары по Докучаевску

Украинские боевики нанесли новые удары по Докучаевску. Фото: штаб «ООС»
19 февраля украинские боевики нанесли новые удары по прифронтовому Докучаевску. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
- Огонь был открыт ночью из района Бугас. Противник выпустил 40 зарядов из гранатомета, - говорится в сообщении СЦКК.
За гранатометным обстрелом начался минометный.
- Со стороны Новотроицкого выпущено 15 мин калибром 120 миллиметров, - сообщили в оборонном ведомстве.
Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Вечером в пятницу украинские войска ударили по Докучаевску сразу с трех сторон. В направлении города было выпущено 45 мин, в том числе калибром 120 миллиметров.
Напомним, что сейчас в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает применять любое оружие, стягивать военную технику, проводить диверсии, укреплять боевые позиции и запускать беспилотники.
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