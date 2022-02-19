В Донбассе украинские боевики нанесли новые удары по Докучаевску

Украинские боевики нанесли новые удары по Докучаевску. Фото: штаб «ООС»

19 февраля украинские боевики нанесли новые удары по прифронтовому Докучаевску. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Огонь был открыт ночью из района Бугас. Противник выпустил 40 зарядов из гранатомета, - говорится в сообщении СЦКК.

За гранатометным обстрелом начался минометный.

- Со стороны Новотроицкого выпущено 15 мин калибром 120 миллиметров, - сообщили в оборонном ведомстве.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Вечером в пятницу украинские войска ударили по Докучаевску сразу с трех сторон. В направлении города было выпущено 45 мин, в том числе калибром 120 миллиметров.

Напомним, что сейчас в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает применять любое оружие, стягивать военную технику, проводить диверсии, укреплять боевые позиции и запускать беспилотники.

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