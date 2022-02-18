Украинские войска ударили по Докучаевску сразу с трех сторон

Огонь велся со стороны подконтрольных Киеву населенных пунктов Новотроицкое, Бугас и Николаевка. Фото: штаб «ООС»

Вечером массированному обстрелу со стороны украинских войск подвергся прифронтовой Докучаевск. Об этом заявили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Сообщается, что за короткий промежуток времени по городу были выпущены 45 мин калибром 120 и 82 миллиметра. Огонь велся со стороны подконтрольных украинским властям населенных пунктов Новотроицкое, Бугас и Николаевка.

Информация о пострадавших и новых разрушениях на данный момент не поступала.

Напомним, сегодня вечером под прицелом ВСУ оказались также населенные пункты, расположенные на севере и юге ДНР - Белая Каменка, Стыла, Григоровка и Зайцево. Менее чем за полчаса противник выпустил в их направлении 63 боеприпаса.

Ранее сообщалось, что новый минометный удар был нанесен по северной части Горловки. На нее обрушились 47 украинских снарядов.

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