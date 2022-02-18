Вечером под прицелом ВСУ оказались Белая Каменка, Стыла, Григоровка и Зайцево

Массированным ударам со стороны украинских войск подверглись населенные пункты, расположенные на севере и юге ДНР. Фото: штаб «ООС»

Сегодня вечером массированным ударам со стороны украинских войск подверглись окрестности населенных пунктов, расположенных на севере и юге Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили ее представители в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Менее чем за полчаса в направлении населенных пунктов Белая Каменка, Стыла, Григоровка, а также Зайцево были выпущены 63 боеприпаса.

- По ним ударили из ствольной артиллерии и крупнокалиберных минометов, - рассказали наблюдатели.

Ранее сообщалось, что по северной части Горловки вечером был нанесен новый минометный удар. Огонь велся со стороны подконтрольной Киеву Жованки, откуда были выпущены в общей сложности 47 крупнокалиберных мин.

Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.

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