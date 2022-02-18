Выехать из ДНР можно будет и железнодорожным транспортом

С 18 февраля в ДНР организован массовый централизованный выезд населения в Россию. Фото: ГП «ДЖД»

В ближайшие часы в администрации Горловки обнародуют график эвакуации жителей. Как заявил в своем телеграм-канале мэр города Иван Приходько, централизованный выезд населения будет осуществляться не один день.

- Во всех пабликах и моих, и городской администрации, и телеканале 6ТВ выставлены телефоны районных администраций. Вы можете спокойно звонить, задавать вопросы, в том числе и записаться на интересующий вас рейс. Таких рейсов будет не один, и не один день мы будем эвакуировать, - написал он.

Иван Приходько добавил, что сейчас в горадминистрации готовят график эвакуации жителей на ближайшие дни.

- Эвакуация будет производиться в том числе железнодорожным транспортом, - сообщил градоначальник.

Напомним, что из-за эскалации конфликта в Донбассе с 18 февраля в ДНР организован массовый централизованный выезд населения в Россию. Об этом говорится в экстренном заявлении Главы Республики Дениса Пушилина.

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