В ДНР призвали граждан с личным транспортом помочь в эвакуации населения

С 18 февраля в Республике организован массовый централизованный выезд населения в Россию Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Граждан ДНР с личным транспортом просят помочь в эвакуации населения. С таким призывом сегодня обратился к ним руководитель центрального исполкома общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов во время оперативного совещания в Донецке.

- Если вы хотите оказать помощь, как волонтер - для волонтеров у нас тоже есть направление работы через общественные приемные Главы ДНР. Мы постараемся сейчас выстроить работу волонтеров. Граждане, которые обладают личным транспортом и готовы будут оказывать помощь в вывозе жителей Республики - все могут поучаствовать, - сказал он.

Напомним, ранее Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что с 18 февраля организован массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию. В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и пожилые люди.

В свою очередь, депутат Госдумы Виктор Водолацкий заверил, что при необходимости Ростовская область поможет жителям Донбасса укрыться от войны. Внимание к региону обусловлено не только географической близостью к России, но и родственными связями, которые объединяют два братских народа.

Читайте также

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий сообщил, что при необходимости Ростовская область поможет жителям Донбасса укрыться от войны

Внимание к региону обусловлено не только географической близостью к России, но и родственными связями, которые объединяют два братских народа (подробнее)