Для централизованной эвакуации граждан ДНР в Россию организуют штаб

Для граждан Республики организуют централизованный выезд в Ростовскую область РФ, где их разместит российская сторона. Фото: Минтранс ДНР

Члены крупнейшего общественного движения ДНР «Донецкая Республика» помогут организовать эвакуацию мирных жителей в Россию. Об этом сообщил руководитель центрального исполкома ОД «ДР» Алексей Муратов.

- Все, кто хочет выехать - выезжают. Остаются только добровольцы, которые готовы помогать и оказывать нам помощь. Те, кто остается, у нас будет три задачи. Одна из задач - организация эвакуации населения с прифронтовых территорий, - заявил он во время оперативного совещания с членами организации.

По словам Алексея Муратова, общественники помогут жителям добраться до границы РФ, дальше российская сторона возьмет на себя размещение тех, кто решил выехать.

Для централизованного выезда людей в Республике организуют штаб. Проводить консультации по данному вопросу планируется по телефонному номеру «горячей линии» - 45045.

Напомним, с 18 февраля в ДНР организован массовый централизованный выезд населения в Россию. Об этом говорится в экстренном заявлении Главы Республики Дениса Пушилина.

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