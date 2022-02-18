Не подтвердились панические слухи о том, что из ДНР в Россию не выпускают мужчин призывного возраста

На «Успенке» после полудня уже нет очереди в сторону РФ. Фото: Анастасия СЕЛИВАНОВА

С началом массированных обстрелов ВСУ территории ДНР в соцсетях и украинских СМИ появились сообщения, что на выезде из ДНР в Россию заворачивают назад мужчин призывного возраста. Также писали, что пункты пропуска забиты жителями, желающими уехать подальше от войны. Оказалось, это не более, чем слухи, искусственно раздуваемые украинской стороной.

- На «Успенке» в 7-8 утра всех мужчин, которые пешком шли, точно пропускали - и молодых, и пожилых, — поделился наблюдениями Михаил Александрович.

Это подтвердили и в соцсети, публикующей оперативную информацию о ситуации на границе ДНР и РФ: «На всех КПП на данный момент из ДНР выпускают всех жителей, в том числе мужчин, на любом виде транспорта».

Также сообщили, что сегодня днем на трех пунктах пропуска - «Успенка», «Мариновка» и «Новоазовск» - практически нет очередей в сторону России.

Никакой паники среди жителей Республики не наблюдается.

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