Во время нападения украинских диверсантов на «Стирол» в Горловке был ранен охранник завода

В результате утреннего нападения украинских диверсантов на завод «Стирол» в Горловке ранения получил охранник предприятия. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики.

- Группой украинских диверсантов было совершена попытка подрыва емкости для хранения аммиака на заводе «Стирол», - говорится в сообщении. - Во время нападения получил ранение охранник предприятия, который обнаружил группу диверсантов.

Мужчине оказана медицинская помощь, угрозы жизни нет.

Ранее сообщалось, что еще две группы украинских диверсантов предприняли попытку проникновения в Республику на горловском направлении. Они планировали подрыв резервуаров с химикатами на очистных сооружениях.

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