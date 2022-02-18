МГБ ДНР: Группой украинских диверсантов было совершена попытка подрыва емкости для хранения аммиака на заводе «Стирол» в Горловке

В четыре часа утра 18 февраля группа украинских диверсантов совершила попытку диверсии в Горловке. Об этом сообщили в министерстве государственной безопасности Донецкой Народной Республики.

- Группой украинских диверсантов было совершена попытка подрыва емкости для хранения аммиака на заводе «Стирол», - говорится в сообщении. - Во время нападения получил ранение охранник предприятия, который обнаружил группу диверсантов. Ему оказана медицинская помощь, угрозы жизни нет.

Отмечается, что на месте происшествия работают специальные службы.

- Обращаемся к мировой общественности и представителям международных организаций, просим дать критическую оценку преступных действиям украинской стороны, - сказали в Народной милиции ДНР. - Вооруженные формирования Украины целенаправленно пытаются посеять страх и панику среди мирных жителей Республики и для этого выбирают для ударов жизненно важные гражданские объекты.

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