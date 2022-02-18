Украинская армия активизировала использование беспилотников. Фото: Фейсбук

Украинские военные активизировали применение беспилотных летательных аппаратов в Донбассе а рамках подготовки к наступлению. Таким образом киевские силовики контролируют маскировку своей военной техники. Об этом сообщил официальный представитель Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

- В районах населенных пунктов Трехизбенка, Красная Талаковка, Троицкое и Золотое в течение недели отмечена значительная активность беспилотной авиации противника, которая выполняет мероприятия контроля маскировки на передовых позициях 57-й отдельной мотопехотной бригады, 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 24-й и 30-й отдельных механизированных бригад, - сообщил Филипоненко.

Ранее сообщалось, что в Донбасс для проведения диверсий прибыли группы спецназовцев украинских вооруженных формирований.

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