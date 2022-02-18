В Донбасс прибыли группы украинских спецназовцев

В Донбасс прибыли украинские спецназовцы (архивное фото). Фото: Фейсбук

Для проведения диверсий в районы населенных пунктов Станица Луганская, Счастье и Крымское прибыли группы спецназа вооруженных формирований Украины. Об этом сообщил официальный представитель Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

- Прибыли две группы отдельного центра специального назначения Сил специальных операций ВСУ «Запад» до 20 человек каждая, - сообщил он.

Филипоненко рассказал, какие задачи поставлены украинскому спецназу.

- Основной задачей подразделений спецназа является усиление снайперской активности в назначенных зонах ответственности, проведение диверсий, в том числе с применением самодельных взрывных устройств осколочно-фугасного типа, доставляемых с помощью беспилотных летательных аппаратов, - сказал представитель оборонного ведомства Республики.

Тем временем в результате украинского обстрела повреждены трансформаторные подстанции в Горловке.

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