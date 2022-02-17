Жертвами коронавируса в ЛНР стали еще четыре жителя

Не всем удается справиться с болезнью Фото: Олег УКЛАДОВ

За прошедшие сутки в Луганской Народной Республике были взяты на учет 219 новых пациентов с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ЛНР.

- На данный момент на территории Республики подтверждены 26 849 случаев заражения жителей COVID-19, - рассказали в ведомстве.

Там также добавили, что из общего количества зараженных 20 200 пациентов уже справились с болезнью и были выписаны из больниц после полного выздоровления, а 3 243 скончались от осложненного протекания ковида, причем несколько человек - только за минувшие сутки.

- Зарегистрированы четыре летальных случая, - отчитались в Минздраве.

Тем временем в ДНР сообщили о 1 821 новом случае заражения граждан. Помимо этого, врачи обнаружили у 154 больных пневмонию, из них в больницы срочно госпитализировали 91 человека. В данный момент на лечении в Республике пребывают 24 867 коронавирусных больных, а в 9 639 случаях болезни был зафиксирован летальный исход.

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