В ЛНР автобусы дальнего следования оборудуют рециркуляторами

Поездки на дальние расстояния сделают более безопасными. Фото: donmintrans.ru

В Луганской Народной Республике автобусы международного сообщения оборудуют специальными приборами для снижения концентрации вирусных частиц в воздухе - рециркуляторами. Прибегнуть к подобным мерам обязала транспортников Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия при Правительстве ЛНР.

Уточняется, что в связи с еженедельным ростом заболеваемости коронавирусом и острыми респираторными вирусными инфекциями было принято решение сделать поездки на дальние расстояния более безопасными для людей. В связи с этим Министерству инфраструктуры и транспорта ЛНР поручили позаботиться о надлежащих условиях.

- Министерству инфраструктуры и транспорта Луганской Народной Республики принять меры по обеспечению комплектования транспорта, осуществляющего международные рейсы по перевозке пассажиров, УФ-облучателями закрытого типа с учетом объема воздуха салонов транспортных средств, - указано в протоколе комиссии.

Напомним, с 14 февраля все кружки и секции в ЛНР будут работать в дистанционном режиме. Исключение составят только индивидуальные занятия.

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