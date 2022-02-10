С 10 февраля в ДНР вступили в силу новые ковидные ограничения

Теперь справка о вакцинации может понадобиться буквально на каждом шагу Фото: Олег ЗОЛОТО

Сегодня, 10 февраля, в ДНР вступили в силу новые ковидные ограничения. Не получится без справки о вакцинации или перенесенной болезни посетить учреждения культуры, спорта, досуга, предприятия общественного питания, развлекательные, зрелищные, досуговые, просветительские, рекламные, публичные и иные мероприятия.

Об этом говорится в указе Главы ДНР Дениса Пушилина №12 от 31 января 2022 года.

Согласно изменениям, сокращается с 14 до 7 дней срок самоизоляции лиц, проживающих или контактировавших с больными COVID-19.

Полностью запрещено курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и в других общественных местах.

В срок до 20 февраля предписывается обеспечить иммунизацию против COVID-19 по эпидемическим показаниям не менее 90% работников.

ЦРБ ДНР, торговые центры можно посещать без медицинских документов о проведенных прививках против COVID-19 или о перенесенном заболевании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР ввели новые антиковидные ограничения: Что изменится с 10 февраля

Глава Республики внес изменения в Указ «О введении режима повышенной готовности» (подробнее)