В ДНР ввели новые антиковидные ограничения: Что изменится с 10 февраля

Теперь справка о вакцинации может понадобиться буквально на каждом шагу Фото: Олег ЗОЛОТО

Посещение учреждений культуры, спорта и предприятий общепита в ДНР будет осуществляться только по документам о вакцинации или перенесенной болезни. Об этом говорится в Указе Главы ДНР Дениса Пушилина №12 от 31 января 2022 года. Указ вступает в силу с 10 февраля.

Новым Указом Главы ДНР внесены изменения в Указ от 14 марта 2020 года №57 «О введении режима повышенной готовности».

Согласно изменениям, сокращается с 14 до 7 дней срок самоизоляции лиц, проживающих или контактировавших с больными COVID-19.

Также изменены условия посещения учреждений культуры, спорта, досуга, предприятий общественного питания, развлекательных, зрелищных, досуговых, просветительских, рекламных, публичных и иных мероприятий – только при наличии у посетителей медицинских документов о проведенных прививках против COVID-19 или о перенесенном заболевании.

Полностью запрещено курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и в других общественных местах.

Запрещено проведение спортивных соревнований и массовых мероприятий с участием детей – только при наличии соответствующего заключения органа, осуществляющего государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

В срок до 20 февраля предписывается обеспечить иммунизацию против COVID-19 по эпидемическим показаниям не менее 90% работников с учетом лиц, ранее вакцинированных, а также переболевших COVID-19 не более 6 месяцев назад (за исключением лиц, имеющих медицинские противопоказания).

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