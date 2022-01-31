В ДНР количество заболевших COVID-19 среди детей выросло за неделю более чем в пять раз

В Минздраве обеспокоены резким ростом заболеваемости среди детей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 31 января, в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР сообщили, что за период с 20 по 28 января зафиксирован резкий рост заболеваемости COVID-19 среди детей - за неделю в 5,5 раз.

Отмечается, что на основании лабораторно подтвержденных исследований зафиксированы случаи заболевания гриппом и COVID-19 среди детей, находящихся в одном организованном коллективе.

- В связи с распространением COVID-19, ОРВИ и гриппа обращаем внимание родителей на необходимость допуска детей к образовательному процессу в организованных коллективах исключительно при отсутствии симптомов заболеваемости респираторными инфекциями, - подчеркнули в Минздраве ДНР.

Кстати, в Республике ряд школ уже закрыли на карантин из-за большого скачка количества заболевших детей. Во многих школах на карантине только отдельные классы.

Напомним, что всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР достигло почти 125 тысяч человек.

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