С 14 февраля все кружки и секции ЛНР будут работать в дистанционном режиме

Развивать свои способности учащимся придется какое-то время дома Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Луганской Народной Республике все учреждения дополнительного образования переводят на дистанционный формат обучения. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства ЛНР.

Причина кроется в высоком росте заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и коронавирусом в стране, поэтому со следующей недели все кружки и секции в Домах культуры и творчества будут работать заочно. Разрешаются только индивидуальные занятия, сказано в протоколе заседания Чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии.

- Перевести обучающихся образовательных организаций дополнительного образования Луганской Народной Республики на дистанционный режим обучения, за исключением их реализации в формате индивидуальных занятий, - говорится там.

Отмечается, что решение вступает в законную силу с 14 февраля.

Напомним, чтобы предотвратить риск инфицирования учащихся, луганских школьников массово переводят на дистанционное обучение. По состоянию на 5 февраля в удаленном формате уже работали более полусотни общеобразовательных учреждений столицы ЛНР - на дистант ушли 51 из 55 школ.

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