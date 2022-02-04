Луганских школьников массово переводят на дистанционное обучение

На дистант ушли учащиеся уже более полусотни общеобразовательных учреждений столицы Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 5 февраля на дистанционный формат обучения будут переведены еще три общеобразовательных школы Луганска. Сделано это для того, чтобы сократить среди детей количество заболевших ОРВИ. Такую информацию обнародовали в столичной администрации.

Предварительно, на удаленной учебе учащиеся пробудут неделю.

- На дистанционную форму обучения с 5 по 12 февраля переведены все классы средней общеобразовательной школы № 4, специализированной школы № 40 имени Владимира Комарова, а также СОШ № 58 имени Ивана Мороза, - рассказали в мэрии.

В городской администрации также уточнили, что по состоянию на 5 февраля в удаленном формате будут работать уже более полусотни общеобразовательных учреждений столицы - на дистант уйдут 51 из 55 учебных заведений Луганска.

Тем временем в ДНР в связи с резким обострением эпидемической ситуации учащиеся школ перешли на дистанционное обучение с 3 февраля. Для первоклассников предусмотрены еще и дополнительные каникулы.

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