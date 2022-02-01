С 3 февраля школы ДНР переходят на дистанционный формат обучения

Учащихся отправят на удаленку уже в третий раз Фото: Алексей БУЛАТОВ

В связи с обострением эпидемической ситуации в ДНР учащихся общеобразовательных школ переведут на дистанционное обучение. Соответствующий приказ опубликован на официальном сайте Министерства образования и науки Республики под №81.

Согласно документу, учащиеся 1-х классов всех республиканских школ уйдут на каникулы раньше, чем планировалось по календарному плану, - с 3 февраля. После недели отдыха для них предусматриваются еще одни дополнительные каникулы - с 10 по 16 февраля.

Что же касается школьников, обучающихся со 2-го по 11-й классы, то их переведут на дистанционное обучение - предварительно на две недели. Для обеспечения образовательного процесса Министерство рекомендует пользоваться современными электронными технологиями.

Напомним, в ДНР ввели антиковидные ограничения на посещение заведений общепита, учреждений культуры и спорта - теперь появляться там можно будет только по документам о вакцинации или перенесенной болезни. Также запрещено проведение спортивных соревнований и массовых мероприятий с участием детей.

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