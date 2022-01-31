В ДНР ввели антиковидные ограничения на посещение заведений общепита, учреждений культуры и спорта

Справка о вакцинации может понадобиться буквально на каждом шагу Фото: Мария ЛЕНЦ

Посещение учреждений культуры, спорта и предприятий общепита в ДНР будет осуществляться только по документам о вакцинации или перенесенной болезни. Об этом говорится в Указе Главы ДНР Дениса Пушилина №12 от 31 января 2022 года. Указ вступает в силу с 10 февраля.

В документе говорится, что запрещено посещение учреждений культуры, спорта, досуга, предприятий общественного питания, развлекательных, зрелищных, досуговых, просветительских, рекламных, публичных и иных мероприятий – без наличия у посетителей медицинских документов о проведенных прививках против COVID-19 или о перенесенном заболевании.

Полностью запрещено курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и в других общественных местах.

Также запрещено проведение спортивных соревнований и массовых мероприятий с участием детей – только при наличии соответствующего заключения органа, осуществляющего государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

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