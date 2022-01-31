Донецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество31 января 2022 17:51

В ДНР ввели антиковидные ограничения на посещение заведений общепита, учреждений культуры и спорта

Теперь везде нужно предъявлять справку о прививке или перенесенном заболевании
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Справка о вакцинации может понадобиться буквально на каждом шагу

Справка о вакцинации может понадобиться буквально на каждом шагу

Фото: Мария ЛЕНЦ

Посещение учреждений культуры, спорта и предприятий общепита в ДНР будет осуществляться только по документам о вакцинации или перенесенной болезни. Об этом говорится в Указе Главы ДНР Дениса Пушилина №12 от 31 января 2022 года. Указ вступает в силу с 10 февраля.

В документе говорится, что запрещено посещение учреждений культуры, спорта, досуга, предприятий общественного питания, развлекательных, зрелищных, досуговых, просветительских, рекламных, публичных и иных мероприятий – без наличия у посетителей медицинских документов о проведенных прививках против COVID-19 или о перенесенном заболевании.

Полностью запрещено курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и в других общественных местах.

Также запрещено проведение спортивных соревнований и массовых мероприятий с участием детей – только при наличии соответствующего заключения органа, осуществляющего государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР ввели новые антиковидные ограничения: Что изменится с 10 февраля

Глава Республики внес изменения в Указ «О введении режима повышенной готовности» (подробнее)

0