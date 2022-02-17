Коронавирус в ДНР, последние новости на 17 февраля 2022 года: За сутки медики выявили 1821 новый случай заражения жителей

У 50 пациентов диагноз определили на основании симптомов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Министерство здравоохранения ДНР предоставило обновленную статистику по заболеваемости ковидом в Республике. Там сообщили, что за прошедшие сутки медики провели 4 285 лабораторных тестов для диагностики коронавирусной инфекции у пациентов. В результате был выявлен 1 821 новый случай заражения граждан.

- Положительный результат показали исследования 1771 пациента. Кроме того, у 50 жителей, обратившихся в больницы с характерными жалобами и симптомами, диагноз «COVID-19» был подтвержден по клинико-эпидемиологическим показателям, - рассказали в профильном ведомстве.

Помимо этого, врачи обнаружили у 154 больных пневмонию, из них в больницы срочно госпитализировали 91 человека.

В Минздраве уточнили, что всего на сегодняшний день на территории Донецкой Народной Республики общее число случаев заболевания жителей ковидом составило 147 572. В данный момент на лечении пребывают 24 867 пациентов, а в 9 639 случаях болезни был зафиксирован летальный исход.

Напомним, в ДНР продолжают следить за соблюдением гражданами противоэпидемических мер. С этой целью сотрудники МВД Республики проводят антиковидные рейды. За прошедшую неделю они произвели проверку более 300 торговых объектов, предприятий и организаций, в ходе которой составили 154 админпротокола и вынесли 132 предупреждения в адрес нарушителей.

В Республике контролируют соблюдение гражданами противоэпидемических мер. Фото: МВД ДНР

Стражи правопорядка обратились к гражданам с призывом соблюдать необходимые санитарные нормы и ограничения.

- Помните, что от соблюдения мер предосторожности может зависеть ваша жизнь и здоровье, а также благополучие ваших родных и близких! - напомнили в ведомстве.

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