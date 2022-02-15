В ДНР продолжают следить за соблюдением противоэпидемических мер

Стражи порядка составили на нарушителей 154 админпротокола и вынесли 132 предупреждения. Фото: МВД ДНР

За прошедшую неделю в Донецкой Народной Республике были проведены более 300 проверок торговых объектов, предприятий и организаций на предмет соблюдения противоэпидемических мер. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел ДНР.

Сотрудники ведомства, которые занимаются проведением антиковидных рейдов, составили 154 админпротокола по фактам выявленных нарушений правил поведения и требований, направленных на противодействие распространению коронавируса, в том числе 8 - относительно предпринимателей и должностных лиц.

- Вынесено 132 предупреждения, - рассказали в МВД.

Стражи правопорядка обратились к гражданам с призывом соблюдать необходимые санитарные нормы и ограничения.

- Помните, что от соблюдения мер предосторожности может зависеть ваша жизнь и здоровье, а также благополучие ваших родных и близких! - напомнили в ведомстве.

Напомним, с 10 февраля в ДНР вступили в силу новые ковидные ограничения. Теперь посетить культурные, спортивные и досуговые учреждения не получится без справки о вакцинации или перенесенной болезни.

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