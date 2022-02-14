В ДНР от Covid-19 вакцинировались больше 483 тысяч жителей

Почти полмиллиона жителей вакцинировались от коронавируса Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

На сегодняшний день в Донецкой Народной Республики больше 483 тысяч жителей прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом в своем телеграм-канале сообщил заместитель председателя Правительства ДНР Владимир Антонов.

- В ДНР более 483 тысяч человек прошли вакцинацию против COVID-19, - написал Антонов.

Напомним, что 10 февраля в ДНР вступили в силу новые ковидные ограничения. Не получится без справки о вакцинации или перенесенной болезни посетить учреждения культуры, спорта, досуга, предприятия общественного питания, развлекательные, зрелищные, досуговые, просветительские, рекламные, публичные и иные мероприятия.

За все время коронавирус в ДНР диагностировали у 140 930 человек. По данным Минздрава, на сегодня на лечении (стационарном и амбулаторном) находятся 19 798 пациентов, выписано – 111 535 человек, не побороли болезнь – 9 597.

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