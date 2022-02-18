Гуманитарный офис ООН продолжит работу в Донецке

Сотрудники организации считают, что жители Донбасса все еще остро нуждаются в помощи. Фото: news.un.org

Количество сотрудников ООН в городе Донецк за последнее время не изменялось. Организация Объединенных Наций намерена продолжить свою работу в регионе даже несмотря на рост военной напряженности, которая наблюдается здесь. Об этом сообщили в донецком офисе ООН в ответ на запрос Донецкого агентства новостей.

- Офис Управления Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов в Донецке сообщает о продолжении деятельности по координации гуманитарной помощи, включая программы, реализуемые агентствами и фондами ООН и неправительственными гуманитарными организациями в рабочем режиме, - рассказали там.

В организации добавили, что ее сотрудники будут находится в Донецке ровно до тех пор, пока в этом будет необходимость.

Напомним, свою работу в Донецке и Луганске продолжит также Красный Крест. Представители международной гуманитарной организации намерены осуществлять деятельность по обе стороны от линии разграничения в Донбассе.

Читайте также

Донецк покинула часть сотрудников мисси ОБСЕ из США и Великобритании

Это подтвердили в СЦКК (подробнее)