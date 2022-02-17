Украинское командование готовится перебросить в Донбасс ракетные комплексы «Точка-У»

Такое вооружение можно отнести к оружию массового поражения, обладающему крайне высокой уничтожающей способностью на большой площади. Фото: wikipedia.org

Командование украинской армии готовится применить в Донбассе ракетные комплексы «Точка-У». Подготовку к их переброске и использованию в боевых условиях сейчас проводят в Хмельницком. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики, опираясь на данные агентурной разведки.

- В 19-й ракетной бригаде ВСУ в городе Хмельницкий проводится техническое обслуживание оперативно-тактических ракетных комплексов «Точка-У» и их подготовка к боевому применению. По нашим данным, командование ВСУ планирует переброску этого соединения в Донбасс в ближайшее время, - рассказали там.

Как отметили в оборонном ведомстве, из армейских арсеналов Украины на склады бригады для этих комплексов уже поступили ракеты, имеющие кассетную боевую часть.

Напомним, киевские силовики перебросили к линии соприкосновения в Донбассе «Грады». Реактивные системы залпового огня они разместили в лесном массиве в районе населенного пункта Белогоровка.

Читайте также

Одной из причин отказа авиакомпаний от полетов над Украиной в ДНР считают необученность украинских подразделений ПВО

По данным разведки, Киев пытается в экстренном порядке обучить своих военных использованию американских переносных зенитно-ракетных комплексов «Stinger» (подробнее)