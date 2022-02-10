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Политика10 февраля 2022 9:28

24-я бригада ВСУ перебросила «Грады» к линии фронта в Донбассе

Реактивные системы залпового огня разместили в лесном массиве в районе населенного пункта Белогоровка
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Размещение у линии фронта «Градов» свидетельствует об агрессивных намерениях Киева. Фото: МОУ

Размещение у линии фронта «Градов» свидетельствует об агрессивных намерениях Киева. Фото: МОУ

Киевские силовики перебросили к линии соприкосновения реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом сегодня на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Антон Микужис.

- Нашей разведкой выявлено перемещение двух единиц реактивных установок залпового огня БМ-21 «Град» из состава 24-й механизированной бригады. «Грады» в настоящее время хорошо замаскированы в лесном массиве в районе населенного пункта Белогоровка, - сказал Микужис.

Офицер пресс-службы добавил, что факт нахождения в этом районе украинских РСЗО был зафиксирован беспилотником Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, но в отчете отражен так и не был.

- Это не первый случай, когда некоторые наблюдатели ОБСЕ скрывают от своего руководства зафиксированное тяжелое украинское вооружение, - заявил представитель оборонного ведомства.

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