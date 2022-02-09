Военнослужащие ЛНР перехватили украинский беспилотник с фашистской символикой Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Военнослужащие Народной милиции Луганской Народной Республики перехватили беспилотный летательный аппарат вооруженных формирований Украины «Лелека-100», с помощью которого возможно передавать видео изображение в режиме реального времени, определять точные географические координаты, передавая их на пункт управления огнем и осуществлять запись данной информации. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

- Беспилотник был запущен с позиций 24-й бригады по приказу военного преступника Поступальского, в районе Попасной, - сообщили в НМ ЛНР.

Отмечается, что одновременно с запуском беспилотника, было зафиксировано выдвижение на огневые позиции дежурных артиллерийских средств 24-й бригады и приведение в готовность к ведению огня минометного взвода 2 батальона в районе Новоалесандровки. Однако благодаря профессионализму защитников Республики, слаженным действиям расчетов ПВО и Радиоэлектронной борьбы с применением станции подавления «Тритон М1», беспилотник противника был своевременно обнаружен и принудительно посажен в районе населенного пункта Калиново-Борщеватое.

- Угроза нанесения артиллерийского удара нейтрализована, - подчеркнули в Народной милиции ЛНР.

На данный момент специалисты оборонного ведомства Республики изучают видео материалы, восстановленные с памяти устройства.

- Следует отметить факт нанесения украинскими боевиками на крыльях беспилотника фашистской символики, - подчеркнули в НМ ЛНР.

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