Эдуард Басурин сообщил, ​что военнослужащие Народной милиции продолжают отслеживать обстановку у границ республик Донбасса Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В республиках Донбасса обстановка на линии соприкосновения продолжает обостряться. Разведки оборонных ведомств сообщают все о новых и новых фактах подготовки противника к агрессии против независимых республик.

Нацики расположились на северных и западных подступах к Донецку

- Под Донецк прибыли два подразделения боевиков «Правого сектора» (запрещенная в России организация), численностью по 70-80 человек каждое. Все националисты имеют опыт боевых действий и прошли подготовку у британских инструкторов. Их распределили в подразделения вооруженных формирований Украины, которые занимают позиции в первом эшелоне, на северных и западных подступах к Донецку, - сделал экстренное сообщение представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Эдуард Александрович добавил, что украинское командование не просто усиливает свою группировку возле столицы Республики, а формирует штурмовые бригады из идеологически мотивированных нациков. Они должны будут вести боевые действия в мегаполисе и выполнять задачи, невзирая на гибель мирных жителей.

По данным республиканской разведки, недавно украинский генштаб проверил готовность ВСУ к наступлению. Командующего оперативно-тактической группировкой «Восток» генерала Тарнавского поменяли на более идеологически лояльного киевскому режиму генерала Содоля, который до этого командовал морской пехотой. По мнению генштаба ВСУ, Содоль имеет достаточный боевой опыт для проведения наступательной операции.

Украинские диверсанты нацелились на объекты жизнеобеспечения

Эдуард Басурин также рассказал, что под Горловку под видом инструкторов прибыли две группы наемников из Польши. По десять человек – каждая.

- Перед ними поставили цель - совместно с подразделениями украинских сил специальных операций провести теракты, чтобы вывести из строя объекты жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры и запугать жителей Донбасса, - сказал Басурин.

В Народной милиции считают, что таким образом украинская сторона попытается спровоцировать Вооруженные Силы ДНР на ответный огонь. Киев, оправдываясь в глазах мирового сообщества, может использовать это как предлог для развязывания войны.

Польша провоцирует эскалацию обстановки в регионе

Рост напряженности на линии соприкосновения в Донбассе отмечается с середины января. ВСУ увеличили интенсивность обстрелов, а также начали переброску в регион дополнительных сил.

Продолжаются поставки летального оружия западными странами на Украину. Наиболее циничными выглядят действия правительства Польши.

В начале этого года, когда Польша принимала председательство в ОБСЕ, премьер-министр Матеуш Моравецкий говорил, что Польша сделает все необходимое для мира и безопасности в Европе.

Спустя месяц, он открыто заявляет о намерении передать Украине боеприпасы, ПЗРК «Гром» и беспилотные летательные аппараты, которые идут на оснащение не только ВСУ, но и украинских националистических организаций.

- Заявления польской стороны не способствуют миру и стабильности, а провоцируют эскалацию обстановки. Считаем, что действия Варшавы несовместимы не только с председательством, но и с членством Польши в ОБСЕ, - подчеркнули в Управлении Народной милиции ДНР.

Ранее оборонное ведомство сообщало о поставках в Украину РСЗО и натовского вооружения, а также тренировках химических войск.

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