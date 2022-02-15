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Политика15 февраля 2022 17:18

Одной из причин отказа авиакомпаний от полетов над Украиной в ДНР считают необученность украинских подразделений ПВО

По данным разведки, Киев пытается в экстренном порядке обучить своих военных использованию американских переносных зенитно-ракетных комплексов «Stinger»
Ирина ДМИТРИЕВА
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Авиакомпании начали отказываться от полетов над Украиной

Авиакомпании начали отказываться от полетов над Украиной

Фото: Иван ВИСЛОВ

Обстановка на линии боевого соприкосновения в Донбассе остается напряженной и продолжает усугубляться. Об этом заявили в Управлении Народной милиции ДНР.

Там отметили, что в 1129-м зенитно-ракетном полку ВСУ в районе населенного пункта Белая Церковь было сформировано специальное мобильное подразделение противовоздушной обороны, оснащенное американскими комплексами «Stinger» на автомобилях «Humvee», которое готовят к выполнению задач в зоне конфликта.

По данным агентурной разведки управления, подготовкой украинских военных занимаются канадские военные инструкторы. Под их руководством уже прошли ускоренные занятия 28 человек.

Этот факт может во многом объяснить отказ авиакомпаний на осуществление полетов над территорией Украины, считают в оборонном ведомстве ДНР.

- Считаем, что именно факт создания таких подразделений ПВО украинской армии, укомплектованных слабообученными военнослужащими, стал одной из причин введения запрета на полеты над Украиной самолетам иностранных авиакомпаний, - заявили там.

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