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Политика14 февраля 2022 13:15

Военные специалисты из Канады будут обучать формирующееся украинское подразделение ПВО

В это подразделение поступят переносные зенитные ракетные комплексы «Стингер»
Павел ХАНАРИН
Павел ХАНАРИН
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Канадские инструкторы будут обучать украинских боевиков. Фото: Фейсбук

Канадские инструкторы будут обучать украинских боевиков. Фото: Фейсбук

В Украине формируют подразделение противовоздушной обороны. На вооружение этого подразделения поступят переносные зенитные ракетные комплексы «Стингер». А обучать боевиков будут военные специалисты из Канады. Об этом сообщил официальный представитель Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

- Командование ВСУ на базе 1129-го зенитного ракетного полка в населенном пункте Белая Церковь в спешном порядке формирует подразделение ПВО, на вооружении которого будет ПЗРК «Стингер». Обучение расчетов будут проводить военные специалисты из Канады, - говорится в сообщении официального представителя оборонного ведомства ЛНР.

Ранее сообщалось, что подрывному делу и навыкам осуществления диверсий боевиков украинских националистических организаций обучают специалисты польской частной военной компании

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