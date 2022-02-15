В Донецке сообщили о минировании 11 объектов

Кинологи вместе с экспертами-криминалистами из МВД уже проверяют помещения на наличие взрывоопасных предметов. Фото: МЧС ДНР

Сегодня утром к правоохранителям Донецка снова поступила информация о минировании нескольких объектов, расположенных на территории города. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики.

В ведомстве заявили, что сотрудники полиции сразу же выехали на места предполагаемой угрозы взрыва и приступили к эвакуации людей. Кинологи вместе с экспертами криминалистического центра МВД уже проверяют помещения на предмет наличия взрывоопасных предметов.

Сообщается, что в этот раз в списке террористов оказались 11 зданий, в их числе учебные заведения, госорганизации, больницы и общежития.

- На текущий момент каких-либо потенциально опасных предметов или веществ выявлено не было, - отметили в службе.

Напомним, организаторы массового «минирования» школ ДНР находятся в Киеве. ФСБ РФ заявила о задержании в регионах России 14 человек, причастных к рассылке сообщений об угрозах взрыва на объектах образования в РФ, странах СНГ и республик Донбасса.

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