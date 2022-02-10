Организаторы массового «минировавших» школ ДНР находятся в Киеве

В МВД ДНР поступили сотни заявлений о «минировании» учебных заведений. Фото: МВД ДНР

ФСБ РФ заявила о задержании в регионах России 14 человек, причастных к рассылке сообщений об угрозах взрыва на объектах образования в РФ, странах СНГ и республик Донбасса.

При этом по информации ФСБ организаторами и администраторами являлись гражданин Украины Осипчук Антон, 2003 г.р., уроженец Волынской области, проходящий обучение на факультете информационной безопасности Национального технического университета Украины (г. Киев), а также его подельники.

Напомним, что на днях в ДНР были «заминированы» сотни учебных заведений.

Кстати, сегодня в соцсетях снова появилась информация об эвакуации студентов и преподавателей ДонНТУ.

- В социальных сетях размещается устаревшее видео об эвакуации студентов и преподавательского состава ДонНТУ. Прошу жителей не поддаваться панике. В городе всё спокойно! – сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

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