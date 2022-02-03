Специалисты указывают на причастность Киева к звонкам и сообщениям о минировании зданий в ДНР

Денис Пушилин выступил с заявлением в связи с провокационными действиями Украины против гражданского населения Республики. Фото: сайт Главы ДНР

Специалисты заявили о причастности Киева к звонкам и сообщениям о минировании зданий в ДНР. Волна таких же ложных сообщений прокатилась до этого и по Крыму. Об этом сообщил Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

- Выводы технических специалистов непосредственно указывают на причастность Киева к этим звонкам и сообщениям. В очередной раз современная Украина показывает свою террористическую суть, - подчеркнул он.

Глава Республики отметил, что украинская тактика запугивания не сработала - в экстренной ситуации все службы и профильные ведомства ДНР показали свою готовность и среагировали на «отлично».

По мнению Дениса Пушилина, подобные сообщения преследовали только одну цель - повысить градус напряженности в Донбассе. Противник всеми способами старается дестабилизировать ситуацию в регионе - ведь это только удар по психике людей, но и значительные финансовые затраты и большая нагрузка на работников экстренных служб.

- Это прямое свидетельство готовности к наступательным действиям, - расценивает он случившееся.

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