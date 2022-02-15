В ДНР отстранили от должности мэра Макеевки

В городе-спутнике столицы ДНР большие кадровые перестановки. Фото: makeyevka.ru

В городе-спутнике столицы ДНР - Макеевке - большие кадровые перестановки. Глава Республики Денис Пушилин подписал указ о назначении нового мэра. Об этом говорится на официальном сайте руководителя страны.

Там уточняется, что Сергей Голощапов был снят с поста мэра Макеевки, а на его место назначен другой человек.

- Назначить Ключарова Владислава Юрьевича главой администрации города Макеевки, - сказано в тексте указа №19.

Решение вступает в силу с момента подписания его Главой ДНР, то есть с сегодняшнего дня.

Напомним, Денис Пушилин не исключает кадровых перестановок глав городов и районов Республики. Лидер государства отметил, что работа того или иного руководителя будет оцениваться по четким и понятным критериям. А для этого будет составляться рейтинг городов.

- Исходя из данных рейтинга, будут делаться соответствующие выводы. И я не исключаю кадровых перестановок в том числе, - сказал он.

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