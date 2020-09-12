Макеевка стала первым в Республике «Городом трудовой доблести»

Денис Пушилин вручил Сергею Голощапову текст указ о присвоении Макеевке почетного звания. Фото: denis-pushilin.ru

Макеевка стала первым городом в ДНР, который получил почетное звание «Город трудовой доблести».

- В целях увековечения подвига тружеников тыла во время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, а также трудового героизма жителей города в период с 11 мая 2014 года, присвоить Макеевке почетное звание «Город трудовой доблести», - говорится в указе Главы ДНР Дениса Пушилина, опубликованном на официальном сайте руководителя страны.

В пятницу, 11 сентября, Денис Пушилин принял участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня города Макеевки.

- Я рад вручить заслуженные награды нашим труженикам. И хочу поздравить Макеевку с присвоением звания «Город трудовой доблести», – сказал Денис Пушилин и вручил главе Макеевской городской администрации Сергею Голощапову текст указа.

Глава ДНР подчеркнул, что в Макеевке живут труженики, которые делают все возможное, чтобы город процветал.

- Сейчас не совсем простые времена, много трудностей, но вы, макеевчане, трудитесь, заботитесь о родном городе. Будущее у Макеевки будет светлым. Я в этом просто уверен. Потому что мы этого хотим для себя, для наших детей, для наших потомков. Для нас важно ощущать, что мы, будучи макеевчанами, где бы ни находились, помним о своем городе. Мы знаем, сколько кадров для Донецкой Народной Республики дарит Макеевка, - отметил Денис Пушилин.

Шесть трудовых коллективов Макеевки были награждены почетными грамотами и благодарностями Главы ДНР.

За мужество и героизм знаком отличия «Георгиевский крест» IV степени посмертно был награжден Дмитрий Рудой. Денис Пушилин вручил награду матери погибшего военнослужащего. Шесть семей военнослужащих, в том числе погибших, получили от Главы Республики ключи от квартир.

Десятки тысяч горожан приняли участие в праздничных мероприятиях. Фото: denis-pushilin.ru

А вечером на центральной площади Ленина прошел концерт звезд российской эстрады. Выступили солист группы Opium Project Александр Хальзев и исполнитель песен поп-группы «Руки вверх» Михаил Жуков. Завершилось празднование Дня города фейерверком.

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