В ДНР не исключены кадровые перестановки глав городов и районов Республики

По результатам итогового рейтинга Донецк занял 14 место Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В ходе встречи Главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина с руководителями администраций населенных пунктов был представлен рейтинг городов и районов государства по итогам работы в 2021 году. Оценка проводилась по 29 критериям. По результатам итоговой оценки – первое место занял город Торез, последнее – Харцызск. Столица Республики стала 14-й.

- Что касается рейтингов городов, то работа будет продолжаться, - говорит Глава ДНР Денис Пушилин. - Более того, она коснется не только глав городов и администраций, но и министерств и ведомств. Должны быть понятные и четкие критерии. Порой трудно определить, хорошо человек работает или нет.

Денис Владимирович отметил, что работа того или иного руководителя будет оцениваться по четким и понятным данным.

- По этому направлению мы будем только развиваться. Исходя из данных рейтинга, будут делаться соответствующие выводы. И я не исключаю кадровых перестановок в том числе, - сказал Пушилин.

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