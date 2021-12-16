На текущий и капитальный ремонт дорог в ДНР выделили почти миллиард рублей

Денис Пушилин поручил главам городов и районов государства обеспечить своевременное выполнение текущих и капитальных ремонтов автодорог протяженностью 642 километра. Фото: Минтранс ДНР

В ходе совещания по итогам развития городов и районов Донецкой Народной Республики в текущем году Глава ДНР Денис Пушилин поручил главам городов и районов государства обеспечить своевременное выполнение текущих и капитальных ремонтов автодорог протяженностью 642 километра.

Общая сумма инвестиций на данные дорожные работы – 970 миллионов рублей.

В 2022 году в Республике отремонтируют 432 объекта жилого фонда.

- Запланировано капитально отремонтировать 66 многоквартирных домов и 69 кровель жилых домов; восстановить 110 лифтов и 54 объекта жилищного фонда, провести капремонты и восстановление 130 социальных объектов, - рассказал Денис Владимирович.

Тем временем В Донецке в парке Щербакова завершили установку нового колеса обозрения. Диаметр нового колеса обозрения 28,3 метра, а высота 31,5. Аттракцион оснащен остекленными кабинами с подогревом.

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