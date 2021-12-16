В 2022 году в ДНР отремонтируют и восстановят 432 объекта жилого фонда

Денис Пушилин дал поручение Минстрою и главам городом и районов Республики. Фото: Администрация Главы ДНР

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин на совещании по итогам развития городов и районов Республики в текущем году поручил министерству строительства и главам городов и районов государства в 2022 году выполнить ремонтные и восстановительные работы 432 объектов жилого фонда. На это власти ДНР выделят – 1 миллиард 372 миллиона рублей.

- Запланировано капитально отремонтировать 66 многоквартирных домов и 69 кровель жилых домов; восстановить 110 лифтов и 54 объекта жилищного фонда, провести капремонты и восстановление 130 соцобъектов, - рассказал Денис Владимирович.

Также руководитель Республики дал поручение провести второй этап строительства подводящего газопровода к Дебальцево протяженностью 9,3 километра, построить котельную в рамках реконструкции системы теплоснабжения нижней части Зугрэса, завершить реконструкцию аварийного участка магистрального водовода в Торезе, завершить строительство канализационных систем в енакиевском поселке Карло-Марксово, реконструировать водопроводную насосную станцию «Южная» в Шахтерске и другие работы.

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