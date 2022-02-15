Территорию ДНР обстреляли по всем направлениям

Украинские силовики «прощупывают» линию обороны республик Донбасса. Фото: штаб «ООС»

За прошедшие сутки территория Донецкой Народной Республики четыре раза подверглась ударам со стороны украинских войск. Об этом заявили ее представители в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Они отметили, что обстрелы велись противником по всем направлениям. Под прицелом ВСУ оказались окрестности горловского поселка Зайцево, поселков шахты «Трудовская» и Александровка в Донецке, а также села Коминтерново на юге ДНР.

- Применялись минометы калибром 82 миллиметра, различные гранатометы и стрелковое оружие. Всего были выпущены 18 боеприпасов, - рассказали наблюдатели.

Данных о пострадавших и новых разрушениях в СЦКК не поступало.

Напомним, днем ранее подразделения украинской армии также четырежды нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения с Республикой. Тогда ВСУ сосредоточили свою активность на донецком и мариупольском направлениях.

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