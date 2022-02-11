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Политика11 февраля 2022 12:50

Денис Пушилин заявил, что и в западном сообществе есть запрос на правду о происходящем в Донбассе

Несмотря на заполитизированность этой темы, люди хотят добраться до сути конфликта
Ирина ДМИТРИЕВА
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Здравомыслящий человек всегда пытается узнать дополнительную информацию

Здравомыслящий человек всегда пытается узнать дополнительную информацию

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Две трети европейских граждан верят в то, что Россия нападет на Украину. С чем это связано, пояснил Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин во время сегодняшней пресс-конференции в Донецке.

- Обострилась геополитическая ситуация. Я говорю про Россию - НАТО. А Украина без своей субъектности после государственного переворота, по сути, уже не может ничего продемонстрировать, исходя из интересов своих граждан. Соответственно, ее пользуют, нагнетая ситуацию у нас, - пояснил он.

При этом западные СМИ продолжают обострять ситуацию. По мнению Дениса Пушилина, они настолько заполитизированы и работают под единую копирку, что это не идет ни в какое сравнение даже с Советским Союзом.

- Но есть и здравомыслящие люди, которые хотят докопаться до сути, поэтому две трети, а не сто процентов. Те здравомыслящие люди, которые могут послушать одних, вторых, потом сами получить дополнительную информацию. Они могут сделать правильные, адекватные выводы о том, что происходит на самом деле. Вопрос только желания и необходимости, - подчеркнул он.

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