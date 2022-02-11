Республикам Донбасса предложили признать Украину террористическим государством

Действия, предпринимаемые Украиной, в Донбассе расценивают как терроризм. Фото: штаб «ООС»

Отвечая на вопрос российского политолога Дмитрия Куликова о том, не хотят ли республики Донбасса обратиться к мировому сообществу и России с просьбой признать Украину государством, которое организует и осуществляет террористическую деятельность против мирных граждан Донбасса, а тех, кто поставляет для этого оружие, - спонсорами терроризма, Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин напомнил, что это может иметь обратный эффект. Об этом он заявил во время пресс-конференции в Донецке.

- Что касается признания Украины террористическим государством, то для нас это так и есть. Сами мы все понимаем про Украину. Но если мы назовем их террористами, как тогда наших переговорщиков отправлять? А если Россия это признает, что тогда с нормандским форматом будет? - в свою очередь, поинтересовался он.

Глава ДНР подчеркнул, что подобные шаги уже стоили Киеву возможности разрешить конфликт дипломатическим путем.

- Одна из причин, почему Украина не хочет или боится общаться с нами, кроется в том, что что слишком сильно с помощью средств массовой информации раздули, что мы террористы, сепаратисты, преступники, бандиты. А теперь, когда нужно общаться, как это сделать? Поэтому нужно все взвесить, мы подумаем, поразмышляем над этим, - сказал он в ответ на вопрос политолога.

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