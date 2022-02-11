Глава ДНР: Я не исключаю, что Украина может напасть в любой момент

Денис Пушилин. Фото: Администрация Главы ДНР

На пресс-конференции Главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина 11 февраля был задан вопрос: есть ли ожидания, что боевые действия начнутся в ближайшие дни, в связи с тем, что президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден призвал американцев покинуть Украину.

- Наверное, у президента США, с учетов влияния США на Украину, есть какая-то информация, которая позволяет ему приходить к таким заявлениям и к такой позиции, - отвечает Денис Владимирович. - Я не исключаю, что Украина может напасть в любой момент. Все для этого у Украины уже готово.

Глава Республики подчеркнул, что та концентрация сил и средств позволяет Украине пойти в наступление в любой момент, как только будет политическое решение.

- Поэтому, в связи с заявлением Байдена, я также не исключаю, что это может произойти в ближайшее время. Я вынужден это констатировать, - отметил Денис Пушилин.

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