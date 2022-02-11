Денис Пушилин: «Мы сделаем все возможное, чтобы защитить своими силами наших граждан»

Денис Пушилин признал, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе накалена до предела. Фото: сайт Главы ДНР

В Донецкой Народной Республике не исключают возможности обращения за военной помощью к России - в случае, если Украина развяжет в Донбассе полномасштабные военные действия. Тем более, что сейчас на этой территории проживают более 700 тысяч граждан, получивших российское гражданство. Об этом заявил Глава ДНР Денис Пушилин в ответ на вопрос, поступивший во время сегодняшней пресс-конференции в Донецке от журналиста Великобритании, представляющего «ITV News».

Денис Пушилин признал, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе накалена сейчас до предела, и Украина может в любой момент может пойти в наступление, используя весь арсенал имеющегося у нее оружия против мирных граждан ДНР и ЛНР.

- Мы сделаем все возможное, чтобы защитить своими силами наших граждан. Хватит этих сил или нет - непонятно. В таких ситуациях трудно давать прогнозы, - отметил Глава ДНР.

При этом он не исключает, что в такой ситуации республики могут обратиться за помощью к РФ.

- Но это решение должно быть принято самой Россией. Я бы такого не исключал, по-моему, это очевидно, - сказал он.

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